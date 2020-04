PS5: ecco il design della console creato a partire dal controller DualSense

Due giorni fa, Sony ha finalmente mostrato un primo spiraglio della next-gen, svelando al mondo il controller DualSense. Si tratta di una versione rinnovata, sotto più punti di vista, dell’oramai vecchio DualShock 4. La caratteristica più interessante è la duplice colorazione, che potrebbe suggerire un design altrettanto particolare per la console. PS5, però, attualmente ancora non è stata mostrata, quindi i giocatori si sono dati da fare per ideare un design originale.

Uno dei più interessanti è probabilmente quello di Idle Sloth che somma lo stile del DualSense e la struttura di Xbox Series X per creare un’ipotetica PS5. Come potete vedere, l’ideatore ha mantenuto la struttura a torre, che secondo Microsoft è il miglior modo per garantire un’ottimale areazione delle componenti interne. A differenze delle next-gen di Redmond, però, il concept di PS5 propone il lettore ottico alla base.

La vera differenza però è nel design esterno della scocca. Partendo dal DualSense, Idle Sloth immagina una PS5 bianca e nera, con una scocca a due livelli, la quale crea una forma a V, guardando la console da una specifica angolazione. Non mancano inoltre i led blu, già confermati all’interno del controller. Non si tratta però dell’unico design ideato da Idle Sloth.

Qui sotto potete vedere un’altra versione, questa volta di colorazione nera.

Questa seconda versione, che ipotizza un DualSense grigio-nero, ha una forma completamente diversa. Per iniziare, come potete vedere, non si tratta di una console a torre. Le forme, inoltre, sono molto più arrotondate e c’è una maggior preponderanza di luce blu. Questo secondo design sembra onestamente alquanto improbabile, anche solo per la questione areazione. Visto da questa angolazione, apre che abbiamo fori di uscita dell’aria solo sul retro. Già sappiamo che Sony ha posto attenzione alla questione surriscaldamento e al rumore prodotto dalla console (uno dei principali punto deboli di PS4 e PS4 Pro).

Diteci, vi piacciono queste proposte?