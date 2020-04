PS5: il design della console si cela nel nuovo DualSense?

PS5 è tornata nel centro del mirino in una teoria diffusa dal sito di ResetERA in seguito all’annuncio del DualSense, il nuovo pad della console presentato qualche giorno fa. Stando a quanto espresso dal sito sembra che il nuovo controller di PS5 nasconda degli indizi sul design ufficiale della prossima piattaforma di casa Sony.

L’autore della teoria è andato a parlare nel dettaglio del Touchpad del DualShock 4 spiegando come la parte riguardante il rettangolo su cui è situata la striscia LED blu vada a riprendere la forma di PS4 e PS4 PRO. Per tanto se Sony dovesse andare a rispettare questa regola il Touchpad del DualSense potrebbe aver svelato in qualche modo il design finale di Playstation 5, andando quindi ad adottare una forma più arrotondata e impreziosita da una luce azzurra lungo i bordi.

In merito a questa teoria pubblicata dal sito di ResetERA, vi invitiamo a prendere con le giuste precauzione quanto riportato, dato che la spiegazione data dall’autore non è basata su riscontri reali, ma solamente su una semplice fantasia. In molti ipotizzano che il design di PS5 non sarà come descritto nell’articolo, nonostante Sony presentando il nuovo pad sembra che abbia tutte le intenzioni di andare ad interrompere le tradizioni passate, cosa che è avvenuta con il cambio di nome del controller, passato dal chiamarsi DualShock a DualSense.

Tuttavia, non è da escludere che la nuova PS5 potrà avere un look bicolore bianco e nero, ispirato proprio al DualSense. Insomma, non ci resta che attendere un comunicato ufficiale da parte di Sony sul rilascio ufficiale della nuova console. Inoltre pochi giorni fa il publisher ha comunicato che PS5 nonostante l’emergenza sanitaria rispetterà il periodo di lancio, previsto al momento per il periodo natalizio. Come sempre rimanete sintonizzati sul nostro sito per tutti gli ultimi aggiornamenti.