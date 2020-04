PS5: la differenza di GPU con Xbox Series X non conta, per lo sviluppatore di Helheim Hassle

In quest’ultimo periodo stanno emergendo sempre più nuove informazioni su PS5 e Xbox Series X, e insieme ad esse alcuni addetti del settore hanno iniziato a farsi avanti per parlare di entrambe le console di prossima generazione. Al momento, un’area in cui Xbox Series X si è distinta è sulla potenza, con una GPU da 12 TFLOPS rispetto alle 10.3 TFLOP di PlayStation 5. Stando allo sviluppatore di Helheim Hassle però, questa differenza nella GPU non conta.

Secondo Ozan Drøsdal, responsabile creativo di Perfectly Paranormal, team di sviluppo che sta lavorando sull’imminente Helheim Hassle, il divario di potenza che c’è tra le due console next gen non farà troppa differnza nell’atto pratico. Drøsdal ne ha parlato all’interno di un’intervista rilasciata alla redazione di Gamingbolt, nella quale ha dichiarato che: “Entrambe le console sembrano molto potenti, la differenza tra la potenza delle due piattaforme non si percepirà.

Durante la chiacchierata, Drøsdal ha anche parlato del nuovo motore audio 3D di PS5, il Tempest Engine, suggerendo di esserne rimasto particolarmente colpito. “Il Tempest Engine è fantastico, sono sicuro che sarà incredibile quando verrà implementato nei giochi che lo sfrutteranno”. ha dichiarato lo sviluppatore di Perfectly Paranormal.

Nonostante nei giorni scorsi Sony ha presentato il DualSense, c’è ancora molto da scoprire riguardo PLayStation 5. Non ci resta quindi che attendere per vedere in azione tutte le funzioni annunciate fino a questo momento da Sony per la propria console next gen. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Ozan Drøsdal su PS5 e Xbox Series X?