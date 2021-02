PS5: DualSense drifting, negli USA si prepara una class action

Il DualSense di PlayStation 5 è senza ombra di dubbio uno dei controller più rivoluzionari che abbiano accompagnato una console. Grazie ai trigger adattivi e al sensazionale feedback aptico, i possessori di PS5 stanno sperimentando un nuovo modo di sentire il videogioco. Peccato che, da ormai diverso tempo, molti appassionati stanno facendo notare come il loro pad stia cominciando a subire il tanto temuto effetto dritfing.

Giusto nella giornata di ieri è emersa online una situazione che ha fatto discutere gli appassionati, con l’assistenza per risolvere il drfiting del DualSense che non sarà del tutto gratuita per i giocatori. Oggi invece, sembra che stia per partire una class action contro Sony proprio per i problemi che i giocatori PS5 stanno avendo col i loro controller. Lo studio legale Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP ha appena cominciato a raccogliere i documenti, e sembra intenzionato ad andare a fondo nella questione.

“CSK & D sta indagando su una potenziale class action sulla base dei rapporti secondo cui, i controller DualSense per la console PlayStation 5 possono riscontrare problemi di drifting in modo permanente”, questo è quanto si può leggere nelle prime righe presentate all’interno dei documenti legali proposti dallo studio. Il drifting sembra ormai un problema assodato da molti giocatori, e purtroppo PS5 non è stata la prima console a far emergere una simile problematica.

Lo stesso studio legale, infatti, si era mosso in passato anche contro i problemi di drifiting apparsi sui Joy-Con di Nintendo Switch. Non è affatto la prima volta quindi che si procede con una class action simile per lo studio, e presumibilmente verranno utilizzate le stesse strategie già messe in atto contro con la problematica nata dai controller Nintendo. Cosa ne pensate della class action che sta portando avanti lo studio legale americano?