PS5 è già in svantaggio? Xbox Series X|S le uniche pienamente RDNA 2

Seguendo gli annunci di AMD sulle Radeon RX 6000, Microsoft ha rilasciato su Xbox Wire un nuovo articolo legato all’architettura RDNA 2 di Xbox Series X | S. All’interno di tale post, la società di Redmond ha confermato un rumor che circolava da tempo: Xbox Series X e Xbox Series S sono le uniche console di nuova generazione con pieno supporto hardware per tutte le funzioni RDNA 2 mostrate da AMD. PS5 è quindi già in svantaggio?

Le feature AMD sono il DirectX ray tracing, i Mesh shader, il Sampler feedback e il Variable rate shading. Xbox Series X e Xbox Series S possono quindi sfruttare nativamente queste caratteristiche concesse da RDNA 2. Basandoci sulle parole piuttosto esplicite di Microsoft, PS5 si pone invece a metà strada, con un’architettura custom non pienamente RDNA 2.

Il DirectX Ray tracing permette agli sviluppatori di “introdurre un nuovo livello di fedeltà visiva e immersione con illuminazione, ombre, riflessi e acustica più realistica”. Il Mesh Shader permette di manipolare gli elementi geometrici in tempo reale per fornire un alto livello di fedeltà e flessibilità.

Il Sampler Feedback migliora enormemente l’efficienza della memoria permette di caricare solo le porzioni di texture che la GPU necessita per la scena. Il Variable Rate Shading, infine, permette di controllare con maggiore precisione il livello di potenza di Xbox Series X|S, focalizzando le risorse della GPU nelle aree del frame che più ne hanno bisogno senza ridurre la qualità generale dell’immagine.

Per il momento Sony PlayStation non ha replicato alla questione, ma il messaggio di Microsoft è abbastanza chiaro: PS5 non è pienamente RDNA 2. Speriamo di poter vedere in azione quanto prima giochi di nuova generazione su Xbox Series X. Per il momento, la maggior parte dei videogame sono cross-gen, anche dal lato Sony: solo Demon’s Souls Remake è una vera esclusiva PS5, mentre Spider-Man Miles Morales arriverà anche su PS4.