PS5 e Xbox Series X: autore di una nota serie TV al lavoro su un GDR next-gen

Se avete visto la serie TV Altered Carbon, sarete sicuramente entusiasti del nuovo gioco di cui stiamo per parlare, in arrivo su PS5 e Xbox Series X. Non abbiamo ancora un nome né dettagli certi, ma sappiamo che si tratterà di uno sparatutto GDR direttamente dalla penna di Richard K. Morgan, scrittore dai cui romanzi è stata tratta la serie sci-fi distopica.

Richard Morgan attualmente è entrato a far parte degli studi di Gunzilla Games, una software house che l’anno scorso aveva già assunto anche Neill Bloomkamp, regista di District 9. Entrambi gli autori sarebbero al lavoro per il primo grande progetto di Gunzilla Games, uno shooter multiplayer con elementi GDR immerso in un’ambientazione sci-fi, in lavorazione per Xbox Series X|S, PC e PS5. È stato proprio Richard K. Morgan a offrire i primi dettagli del progetto next-gen durante un evento in Ucraina, il Comic Con Ukraine di Kiev.

Il gioco in sviluppo è un titolo Tripla A progettato per essere pienamente fruibile nella next-gen. Richard Morgan si occuperebbe del worldbuilding, la stesura dell’immaginario e della lore del titolo oltre che a definire la storia principale e i personaggi. Durante l’evento in Ucraina, lo scrittore ha riferito che si starebbe concentrando nel creare dinamiche che consentirebbero ai giocatori di sperimentare il gioco come meglio credono: “di solito, negli sparatutto multiplayer, tutto il mondo dettagliato e gli elementi, che raccontano una storia propria, rimangono in gran parte non sfruttati a causa della concentrazione sull’azione principale. In Gunzilla vogliamo che i giocatori possano esplorare e comprendere progressivamente il mondo in cui operano. Vogliamo offrire opzioni per fare, vedere e sperimentare di più.”

Richard Morgan ha anche raccontato che la narrazione di questo nuovo gioco sarà incastrata in un sistema di reputazione e ricompense: “Il nostro gioco offrirà un forte sistema di reputazione intrinsecamente legato alla narrazione del gioco. Vogliamo che i giocatori si sentano riconoscibili e riconosciuti in questo mondo.” Vi ricordiamo che domani si terrà il PlayStation Showcase con nuove uscite per PS4 e PS5, ma probabilmente è ancora troppo presto per aspettarci un trailer o un annuncio più consistente da parte degli studi di Gunzilla Games.