PS5: ennesimo sold-out, console vendute a tempo record in India

PS5 ha fatto il suo debutto in quasi tutto il mondo registrando sold-out praticamente ovunque. Il 2 febbraio 2021 debutterà finalmente in India dopo un lungo periodo d’attesa, ma all’apertura delle prenotazioni è stato registrato l’ennesimo sold-out in tempi brevi. Su Amazon, PlayStation 5 è andata sold-out nel giro di pochi secondi, mentre altri rivenditori hanno impiegato dai cinque ai dieci minuti per vendere tutte le scorte assegnate da Sony. Insomma, la console della casa nipponica è stata accolta positivamente nella regione.

Ciò che però frena l’entusiasmo, è il numero delle console rese disponibili. Secondo fonti vicine a IGN India, infatti, sembrerebbe che Sony abbia destinato al mercato indiano solamente 4.000 o 5.000 console per il lancio previsto per il 2 febbraio 2021. Considerando che il paese dell’Asia meridionale conta più di un miliardo di abitanti, risultando di fatto il secondo stato con la maggior popolazione, è stato come versare un bicchiere d’acqua nell’oceano. La casa produttrice ha già confermato comunque che a breve l’India verrà rifornita con altre scorte.

Un portavoce di Sony ha dichiarato quanto segue: “PS5 è stata accolta con un entusiasmo senza precedenti da parte dei fan di PlayStation in India, con conseguente esaurimento delle scorte durante il periodo dei preordini. Tenendo presente la situazione attuale, invitiamo gentilmente tutti i clienti a tutelare la loro salute prima di tutto e di evitare di visitare qualsiasi negozio al dettaglio per la prenotazione di PlayStation 5. Restate in contatto con i rivenditori per la prossima fase di preordini“, ha concluso.

In Europa, invece, PlayStation 5 potrebbe di nuovo essere disponibile prima del previsto. Sembra infatti che su Amazon Italia la console dovrebbe tornare disponibile a breve (cliccate qui per approfondire nel dettaglio). Cosa ne pensate del basso numero di scorte rese disponibili in India e di questo ennesimo sold-out? Fatecelo sapere nei commenti!