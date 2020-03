PS5: stando a Digital Foundy la GPU potrebbe non essere completamente RDNA 2

Sono passati due giorni da quando Sony ha finalmente alzato il velo sulle specifiche tecniche di PlayStation 5. La presentazione fatta da Mark Cerny si è addentrata nel raccontare la filosofia che sta dietro all’architettura di PS5, ma nonostante tutto, la modalità con cui sono state rivelate queste specifiche non ha fatto impazzire moltissimi appassionati. Successivamente Digital Foundry ha dichiarato che c’è ancora molto che Sony non ha mostrato sulla prossima console.

Sulla questione PS5 si è voluto esprimete anche John Linneman, sempre della testata di Digital Foundry, che rispondendo alla domanda riguardo l’RDNA della console da parte di un utente su Twitter, ha voluto rispondere con ciò che segue: “il mio primo pensiero sulla GPU di PlayStation 5 si è focalizzato su un RDNA2 completo e probabilmente sarà così ma…non sono state menzionate cose come gli shader variabili, ciò mi fa pensare se sarà davvero completo.”

See, my first thought was full RDNA2 and that's likely true but…they didn't mention things such as variable rate shading which makes me wonder if it really is.

— John Linneman (@dark1x) March 18, 2020