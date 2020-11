PS5: manca una feature importante secondo il noto streamer Shroud

Come ben sapranno tutti, domani sarà la giornata di PS5. La nuova console targata Sony è pronta a colonizzare anche i terreni dell’Europa e di conseguenza anche del nostro Bel Paese. Nelle ultime settimane abbiamo potuto analizzare la campagna marketing dell’azienda nipponica che ha voluto consegnare anche diverse console a content creator e streamer di successo creando anche diverso polverone sul web. Viviamo quindi in un periodo in cui le “recensioni” o pensieri da parte di “pro player” fanno decisamente più scalpore rispetto alle testate giornalistiche.

Michael “Shroud” Grzesiek, popolare per essere un pro player di giochi sparatutto si è reso conto (troppo tardi) di quello che per lui è un enorme difetto rispetto ad Xbox Series X. La mancanza al supporto a mouse e tastiera, presente invece sulla console targata Microsoft. Per chi dovesse conoscerlo, Shroud è un giocatore PC specializzato soprattutto in titoli sparatutto competitivi come Apex Legends o Counter Strike. Secondo lui, la mancanza di questa feature su PS5, potrebbe essere a dir poco determinante. Qui di seguito potete leggere il suo tweet dedicato.

Was so excited to get my hands on next-gen PS.. to find out they don't support multiple ways of gamin ;( — Michael Grzesiek (@shroud) November 17, 2020

“Ero così eccitato di mettere la mani su PS5, solo per accorgermi successivamente che non supporta diverse modalità per il gaming. Come gioco con mouse e tastiera? Qualcuno mi salvi”. Sony ha dichiarato tempo fa che la console non supporta mouse e tastiera, ribadendolo più volte se necessario. Evidentemente lo streamer non si è informato prima dell’acquisto. Insomma, per Shroud questa è una feature estremamente importante per tutti, elogiando il lavoro di Microsoft. Tale supporto è infatti presente su Xbox Series X.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete d’accordo con le parole di Shroud? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità su PS5 ed i titoli in uscita prossimamemente.