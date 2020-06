PS5: Sony annuncerà oggi la data dell’evento? Indizi da vari insiders

C’è grande fermentazione attorno a PlayStation 5 in questo periodo. La voglia da parte degli appassionati di avere nuove informazioni sulla next gen del colosso giapponese è sempre più incontenibile, e il rinvio dell’evento dedicato ai giochi per PS5 atteso per questa settimana non ha fatto altro che accrescere l’entusiasmo da parte dei fa. Aspettando che Sony dia nuove indicazioni, ci sono diversi insider che sembrano convinti che la nuova data dell’evento di Sony verrà rivelata proprio durante la giornata di oggi.

Il primo a lasciare un indizio è Tidux, un insider da sempre molto vicino al mondo PlayStation. Visitando il suo profilo Twitter ci si può imbattere in un post senza alcuna descrizione in cui viene messo in evidenza un breve video. Il filmato non è altro che un’animazione che presenta il logo di PlayStation adornato da un fascio multi colore sopra uno sfondo nero. Il post ha attirato le attenzioni dei giocatori, i quali vedono in questa condivisione dell’insider un forte indizio relativo alla nuova data dell’evento dedicato ai giochi di PS5.

Il secondo tweet arriva dal profilo di Okami. L’insider ha pubblicato un post in cui si augura che la nuova data dell’evento dedicato a PlayStation 5 possa venire annunciata proprio oggi. Sebbene le parole di Okami non lascino trasparire una certezza, diversi utenti sono convinti che si debba leggere tra le righe, e che l’annuncio della nuova data da parte di Sony possa realmente avvenire entro oggi.

Al momento la compagnia giapponese tace, e se la nuova data dell’evento di presentazione dei giochi di PS5 non dovesse arrivare oggi, ormai l’annuncio sembra essere nell’aria. Cosa ne pensate degli ultimi tweet di questi insiders? Credete che siano due indizi con un fondo di verità?