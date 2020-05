PS5 e Xbox Series X: confermato un nuovo titolo next-gen

PS5 e Xbox Series X sono estremamente attese da tutti gli appassionati di videogames, ma Sony e Microsoft non hanno ancora rivelato tutti i dettagli riguardanti le future console di prossima generazione. Uno dei dubbi più frequenti fra i videogiocatori riguarda, infatti, quali saranno i futuri titoli disponibili per PlayStation 5 e Xbox Series X in prossimità del lancio, atteso per la fine del 2020. Fortunatamente, oggi è stato annunciato un nuovo titolo next-gen che dovrebbe essere disponibile su PS5 e Xbox Series X già dalla data di uscita delle console e sembrerebbe un’opera videoludica molto promettente.

Il videogame, che dovrebbe essere disponibile su PS5 e Xbox Series X entro la fine del 2020, si intitola Paradise Lost ed è sviluppato dal team di PolyAmorous, un gruppo di sviluppatori indipendenti. Il gioco viene descritto come un’esperienza emotiva intrisa di mistero e sarà ambientato in uno scenario postbellico dai tratti apocalittici che sicuramente potrebbe portare alla realizzazione di una mappa ricca di dettagli in grado di sfruttare a pieno la potenza dell’hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X. L’annuncio riguardante Paradise Lost arriva direttamente dal canale YouTube di All in! Games, il publisher del videogioco, dove è stato recentemente pubblicato il trailer del futuro titolo per PS5 e Xbox Series X.

Questo nuovo titolo per PlayStation 5 e Xbox Series X sembrerebbe molto promettente sul versante narrativo, la storia di Paradise Lost, infatti, sarà ambientata in un universo alternativo dove la seconda guerra mondiale non si è conclusa nel 1945 e riguarderà un bambino di dodici anni che, avventurandosi per le terre radioattive, distrutte dalle bombe atomiche, della Polonia postbellica, si imbatterà in un misterioso bunker nazista. Un’ambientazione di questo tipo, se ben realizzata, potrebbe veramente sfruttare al meglio tutte le potenzialità delle console di prossima generazione come PS5 e Xbox Series X.

Paradise Lost dovrebbe essere rilasciato intorno all’autunno 2020, in concomitanza con il presunto lancio di PS5 e Xbox Series X, e potrebbe garantire un’esperienza di gioco veramente interessante, ma dovremo attendere prima di poter provare con mano questo titolo. Infine, se siete interessati alle console di prossima generazione, vi consiglio di leggere questo articolo che tratta di una delle principali differenze fra PlayStation 5 e Xbox Series X: la frequenza variabile.