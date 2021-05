PS5: per Kotaku non ne abbiamo bisogno

Una delle più grandi difficoltà dei giocatori console negli ultimi anni è trovare una PS5 in vendita. Per quanto questo concetto possa sembrare folle per i non-gamer, al contrario noi capiamo molto bene quanto è arduo riuscire ad acquistare la console di nuova generazione di Sony, nonostante siano passati ormai più di sei mesi dal suo rilascio. Da una parte, ci sono molti giocatori che non vedono l’ora di mettere le mani sulla console e sul fantastico DualSense, dall’altra c’è chi preferisce aspettare ancora un po’ di tempo prima di fare l’acquisto.

PS5 Digital Edition: la mossa inaspettata di Sony.

Con quest’ultima tipologia di acquirenti si è schierato Nathan Grayson di Kotaku. Secondo lui, infatti, non c’è ancora alcun bisogno di acquistare una PS5 adesso: ne ha parlato in un suo articolo, in cui approfondisce le motivazioni per cui un utente dovrebbe passare alla console di nuova generazione. Grayson spiega che al momento non ci sono davvero motivazioni per passare da PS4 a PS5, facendo quindi forte leva sul fattore esclusive.

L’affermazione getta quindi le fondamenta su un parco titoli ancora non eccellente, per ovvie ragioni, e che soffre di una mancanza di esclusive di spessore: “Astro’s Playroom è una tech demo. Marvel’s Spider-Man Miles Morales è anche su PS4. Demon’s Souls è una remastered solida, ma non di certo rivoluzionaria”. Insomma, attualmente le esclusive PlayStation presenti su PS5 non sono riuscite a convincere Grayson, così come probabilmente anche molti altri giocatori.

Proprio per queste motivazioni, Grayson si mostra interessato a God of War Ragnarok, che potrebbe essere la prima vera esclusiva PS5 di spessore. Tuttavia, non avendo ancora conferme ufficiali da parte di Sony, non sappiamo ancora con assoluta certezza che il titolo sarà rilasciato solo sulla console di nuova generazione o anche su PS4. Nathan Grayson di Kotaku ha effettivamente ragione su molti punti, sebbene il suo punto di vista sia chiaramente soggettivo. Voi la pensate come lui oppure le attuali opere hanno già motivato il vostro acquisto?