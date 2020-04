PS5: secondo Phil Spencer l’SSD è impressionante

Durante una intervista rilasciata ai colleghi di IGN USA, Phil Spencer si è lasciato a molteplici dichiarazioni sulle console di nuova generazione in uscita a fine anno. Ovviamente concentrandosi principalmente sulla neonata della casa di Redmond, non si è però lasciato sfuggire qualche dichiarazione sulla principale rivale, sopratutto dopo il reveal delle caratteristiche di PS5. Oltre a qualche frecciatina, ha però lodato la scelta dell’utilizzo della SSD (in maniera analoga a Xbox Series X) e ne è rimasto piacevolmente sorpreso.

In un estratto della intervista Phil Spencer dichiara : “Penso che Mark Cerny e il team abbiano davvero fatto un ottimo lavoro sul processing dell’audio di cui hanno parlato. E la loro tecnologia SSD è impressionante, ci piace molto. Abbiamo visto su cosa hanno lavorato. Noi abbiamo preferito avere una visione olistica per la nostra piattaforma, dalla CPU alla GPU, arrivando alla RAM, alla velocità dell’architettura, alla latenza, alla retrocompatibilità – ci sono serviti anni per mettere insieme tutto questo.” Nella sua visione di insieme, affermata nella intervista, possiamo effettivamente constatare come tutta la divisone gaming di Microsoft stia cercando di recuperare il gap perso in questa ultima generazione.

Non ci resta che attendere fine anno, anche se abbiamo già constatato che entrambe le società paiono essere davvero agguerrite e con entrambe hardware estremamente interessanti. Chissà che dopo queste dichiarazioni ci possa essere una effettiva risposta da parte di Sony, sia per quanto riguarda l’aspetto di PS5 che quanto riguarda il parco giochi disponibile al lancio, magari chiarendo una volta per tutti il problema della retrocompatibilità (che sembrerebbe essere una featured di primo rilievo per Xbox Series X).

