PS5 Pro a soli 699€! Il prezzo più basso da Euronics!

Se siete alla ricerca della nuova PS5 Pro, Euronics propone un'offerta di lancio davvero interessante. La versione potenziata della console Sony è disponibile a soli 699€ grazie a una speciale promozione: è infatti possibile far valutare la propria vecchia console per ottenere sconti notevoli rispetto al prezzo base di 799,99€, il che posiziona il sito come il prezzo più competitivo sul mercato italiano per questo attesissimo modello.

PS5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

PS5 Pro è la scelta ideale per i giocatori più esigenti che cercano il massimo delle prestazioni nel gaming. Con specifiche tecniche potenziate rispetto al modello base, questa versione è pensata per chi desidera sfruttare appieno le potenzialità dei giochi di nuova generazione, garantendo frame rate più alti e una qualità grafica superiore. È particolarmente consigliata per chi possiede un TV 4K o 8K e vuole godere della massima esperienza visiva possibile.

La console si distingue per le sue caratteristiche tecniche migliorate, che includono una GPU più potente e prestazioni ottimizzate per il ray tracing. È possibile prenotare la console sia online che nei punti vendita fisici, con la garanzia del prezzo bloccato. Euronics offre inoltre diverse modalità di pagamento, inclusa la possibilità di rateizzazione, rendendo l'acquisto più accessibile.

Con un prezzo che può raggiungere i 699€, PS5 Pro rappresenta un investimento significativo ma giustificato per chi cerca il massimo delle prestazioni nel gaming casalingo. La garanzia del miglior prezzo offerta da Euronics, unita alla solidità del marchio Sony e alle caratteristiche tecniche superiori, rende questa offerta particolarmente allettante per gli appassionati di videogiochi.

