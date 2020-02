PS5 uscirà con diversi titoli cross gen e PS VR 2 è già nei piani di Sony?

Nelle scorse ore è stato pubblicato da Bloomberg un nuovo rapporto che ha portato all’attenzione un possibile aumento dei costi di produzione di PlayStation 5. Il prospetto non si ferma qui, e porta alla luce ulteriori informazioni riguardo ai prossimi piani di Sony per la sua console di prossima generazione. Ad essere citati sono una nuova versione di PlayStation VR e la possibilità che molti titoli al lancio di PS5 siano cross gen.

Sappiamo che PlayStation 5 sarà compatibile con l’attuale versione di PS VR fin dal lancio, ma questo non esclude la possibilità che in futuro possa arrivare un nuovo modello del visore di realtà virtuale di Sony. A tal proposito, stando al rapporto, sembrerebbe che la compagnia giapponese stia già pensando a produrre un PS VR 2 da rilasciare qualche tempo dopo l’uscita su PS5.

Inoltre, proseguendo nel rapporto, viene menzionata anche la questione titoli di lancio di PlayStation 5, molti dei quali saranno cross gen. Nonostante non si conosca ancora la line up di lancio della prossima console Sony, possiamo trovare un esempio a conferma di questa tesi proprio nel recente chiacchierato Outriders. Il nuovo titolo sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix è stato confermato in uscita sia su PS4 che su PS5 giusto qualche giorno fa.

Al momento sono ancora poche le notizie ufficiali in merito a Playstation 5, ma possiamo sicuramente inziare a farci un’idea su alcuni dettagli già menzionati direttamente da Sony sito ufficiale della console. Vi aspettate un lancio di PS5 con molti titoli cross gen e il rilascio di una nuova versione di PlayStation VR?