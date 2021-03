PS5 si tinge d’oro, youtuber mostra il costosissimo acquisto

Tra ieri ed oggi le console di nuova generazione si sono tinte d’oro. Vi abbiamo parlato di uno youtuber che ha voluto creare un controller di Xbox Series X placcato in oro dal valore davvero impressionante, mentre adesso vi parleremo di un altro influencer che ha mostrato il suo costosissimo acquisto. Simon “Miniminter” Minter, questo il nome del ragazzo, ha deciso di comprare una seconda PS5 dal costo di circa 9500 dollari. Un valore decisamente altissimo.

Il produttore di questa versione limitata è la nota compagnia britannica Truly Exquisite, famosi per “customizzare” in modo lussuoso qualsiasi oggetto, passando dai cellulari fino ad arrivare a console, come appunto PS5. Vista la carenza di unità, il video ha fatto certamente scalpore nel verso sbagliato facendo infuriare migliaia di utenti che non hanno apprezzato totalmente il video. Il bundle comprende inoltre due controller ed un paio di cuffie, anch’essi dorati. Potete vedere comunque il video alla fine di questa notizia.

La confezione è certamente di qualità ed è totalmente personalizzata in base all’acquirente. La preoccupazione dello youtuber sembrerebbe però che sia facilmente sporcabile con le proprie dita essendo estremamente lucente. Per mera curiosità ci siamo informati, ed abbiamo scoperto che Truly Exquisite ha a disposizione più di 200 pezzi, certamente non economico ma probabilmente il modo più semplice per acquistarne una visto il periodo. Infatti, nonostante l’arrivo di unità questo mese, sembra che molti dovranno aspettare ulteriormente. Per non parlare delle scorte su Amazon, queste rimangono disponibili per una manciata di secondi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vorreste avere una PS5 fatta d’oro? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti l’eventuale disponibilità sui maggiori siti della console targata Sony.