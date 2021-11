PS5, Sony al lavoro per aumentare la risoluzione dei giochi

Un nuovo brevetto riguardante proprio PS5 potrebbe aver trapelato in anticipo l’arrivo di una funzione completamente nuova. Nello specifico, i documenti di Sony rivelano piani per introdurre un “metodo implementato via computer per completare un’immagine”, ma entriamo maggiormente nel dettaglio: le immagini possono contenere parti mancanti o dati corrotti, e sono molti i processi e le tecniche che consentono di rimuovere queste imperfezioni. Tuttavia, le attuali strategie basate sul machine learning possono avere un impatto significativo sulle performance dopo un certo periodo di tempo, ma Sony potrebbe aver trovato la soluzione.

Per risolvere questo problema, il metodo brevettato da Sony creerebbe una sorta di “maschera” dell’immagine visualizzata, rivelandone alcune parti o mostrandone altre, e applicherebbe poi modifiche in base all’assenza di buchi. Oltretutto, il computer inizierebbe anche ad imparare a comprendere meglio se uno spazio vuoto deve trovarsi o meno in una specifica sezione dell’immagine.

In sostanza, parliamo quindi di una tecnica molto simile al DLSS di Nvidia, la tecnologia di Deep Learning Super Sampling, che sfrutta proprio le capacità di upscale della scheda grafica per migliorare la risoluzione dell’immagine in tempo reale. Tuttavia, la differenza più grande è che il metodo di Sony potrà essere utilizzato sia su PS5 che sul prossimo PS VR, di cui al momento conosciamo solo i controller.

PSVR

Di fatti, la tecnica brevettata sarà essenziale per permettere al visore di realtà virtuale di visualizzare un’immagine pulita e che non stanchi la visione agli occhi del giocatore. Al momento è difficile dire a che punto sono gli studi di Sony in merito a questa nuova tecnologia, ma il profilo LinkedIn di Andy Bigos, senior principal engineer della compagnia e co-inventore della tecnica, rivela che ha recentemente “lavorato sull’applicazione di neural rendering e machine learning per le grafiche in tempo reale su PS5”.

Insomma, non ci resta che aspettare novità direttamente da Sony e preparare le nostre console fino all’arrivo di questa tecnologia di cui, per ovvi motivi, non conosciamo ancora il periodo di lancio. Fino ad allora, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine, dato che potrebbero giungere nuovi restock di PlayStation 5 a breve. Inoltre, non dimenticate anche di scaricare i giochi gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di novembre 2021.