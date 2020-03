PS5: SSD è “il più grande passo in avanti mai visto”

Ieri Sony PlayStation ha finalmente svelato le informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche di PS5. Qual è il risultato finale? La console giapponese pare essere, sulla carta, in svantaggio rispetto alla diretta concorrente Xbox Series X. Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare dei TFLOPS (un dato rilevante ma che non basta a indicare la qualità di una macchina da gioco) e tutto quello che molti hanno capito è che PS5 è “solo” a 10.28 TFLOPS rispetto ai 12 di Xbox Series X. Il punto di vista degli sviluppatori, però, potrebbe essere diverso, sopratutto per quanto riguarda l’SSD.

Kurt Margenau, co-game director di The Last of Us Part 2, è un veterano dell’industria videoludica. Ecco cosa ha detto a riguardo, in traduzione: “Sono ancora eccitato per le specifiche tecniche dell’SSD di PS5. Del tipo, le persone non si rendono conto di quanto sia grande il passo in avanti che potrà essere fatto in ambito game design, specialmente per quanto riguarda i first party che non si devono adattare a impostazioni inferiori. Si tratta del più grande passo in avanti mai visto della mia carriera. Non devo l’ora.”

Successivamente, ha anche aggiunto che “no, non sto parlando di nulla che è attualmente in sviluppo presso Naughty Dog, sto solo facendo previsioni in base a quei numeri.” Dal punto di vista di uno sviluppatore, quindi, quanto mostrato è interessante. Il problema, forse, è il modo con il quale Sony ha deciso di presentare al mondo le informazioni.

Ricordiamo che il reveal di ieri era destinato alla GDC 2020, ovvero uno convention per sviluppatori ed esperti del settore, ma a causa del coronavirus (covid-19), non è stato possibile. Senza mostrare al pubblico in modo preciso in che modo potranno essere sfruttati i punti di forza di PS5, è impossibile far passare il messaggio. Speriamo che la prossima presentazione non si faccia attendere troppo e speriamo che lo stile sia molto diverso.