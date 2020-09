PS5: gli sviluppatori potranno bloccare i controller non ufficiali?

Giusto qualche istante fa vi abbiamo parlato delle ultime scoperte in termini delle funzionalità non ancora annunciate di PS5 fatte da alcuni utenti di Reddit e Resetera. Oltre alla possibilità di creare party cross generazionali fino a 100 giocatori, sembra che Sony abbia ancora in serbo diverse novità su PlayStation 5 prima che arrivi il fatidico giorno del day one. Tra queste funzioni, una sembra relativa al nuovo controller DualSense.

Sempre all’interno dei file del sito ufficiale Sony, scovati da alcuni utenti di recente, emerge una particolare funzione che si va ad allacciare con una delle novità più chiacchierate di PS5. Sappiamo già che il nuovo DualSense proporrà un tipo del tutto nuovo di esperienza sensoriale all’interno dei diversi titoli; questo grazie ai suoi trigger adattivi e i sensori aptici. Stando al post pubblicato su Reddit e Resetera, sembra però che l’utilizzo di queste nuove funzionalità saranno a discrezione dei vari team di sviluppo.

Al momento Sony non ha ancora pubblicato ufficialmente tutte queste nuove informazioni, ma essendo state scovate nei file all’interno del proprio sito ufficiale è possibile che l’annuncio sia molto vicino. Per quanto riguarda quel che concerne il DualSense, da quanto emerge da questi post pubblicati su Reddit non è da escludere che i vari team di sviluppo possano lavorare in modi diversi sulle funzionalità del DualSense nei proprio giochi, come potrebbero anche bloccare i controller PS5 non ufficiali.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 è attesa per il prossimo 19 novembre, quando la console targata Sony farà il suo debutto nel mercato europeo. Cosa ne pensate di quanto emerso dai file di Sony scovati dagli utenti di Reddit e Resetera? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.