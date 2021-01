PS5 torna disponibile in USA, nuove scorte anche per l’Europa?

PS5 è già stata lanciata sul mercato da due mesi ormai, ma molti videogiocatori sono rimasti a mani vuote. La pandemia da coronavirus che ha colpito il mondo intero ha inevitabilmente rallentato la produzione creando una domanda maggiore dell’offerta. Il quesito che si pone ora la gente è quando ci sarà una seconda ondata di console next gen, visto che abbiamo appena salutato metà gennaio. Sony in queste ore ha ufficializzato l’arrivo imminente di PS5 negli Stati Uniti, quindi per gli utenti americani ci sarà una seconda possibilità per provare ad acquistarla.

Sfortunatamente il colosso giapponese non ha rivelato informazioni riguardanti le scorte per gli utenti europei, ma ha dichiarato che stanno aumentando drasticamente la produzione nelle ultime settimane. Da diversi giorni si parlava di un possibile ritorno lo scorso 13 gennaio su Amazon, ma evidentemente le voci di corridoio non erano poi così fondate. Rimane assolutamente plausibile che dovremo aspettare almeno la fine del mese per vedere altre PS5.

* taps microphone * A limited number of PS5 consoles will be available tomorrow. Stay tuned & we'll let you know when they are live on the site. You might want to turn on post notifications. 👀⚡️ pic.twitter.com/ek25thJ3QN — Sony Rewards (@SonyRewards) January 14, 2021

Ricordiamo infatti che Sony aveva dichiarato tempo fa che Gennaio era definito il mese di rifornimento delle macchine in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di creare un flusso maggiore rispetto a quello visto lo scorso novembre, anche per il fatto che la pandemia è ancora attuale. Insomma, per ora ci toccherà aspettare ancora un po’ di tempo, ovviamente vi avviseremo nel caso in cui ci saranno informazioni a riguardo. Speriamo vivamente che le quantità presentate non finiscano in mano ai bagarini, come è già successo negli scorsi mesi.

