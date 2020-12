PS5: il Regno Unito è intenzionato a fermare i bagarini

PS5 è uscita quasi un mese fa, ma ancora molti utenti sono in attesa di poter mettere le mani sulla propria console: dalle scorte limitate ai controversi bagarini, la next-gen di casa Sony è introvabile quasi in tutto il globo. In Inghilterra il gruppo di bagarini conosciuto come CrepChiefNotify, ha acquistato 3.500 console e continua indisturbato nella sua controversa manovra di compra/vendita… almeno fino ad oggi.

Lunedì, sei membri dello Scottish National Party of Parliament hanno mosso alcune proposte legislative “… che vietano la rivendita di console di gioco e hardware per computer a un costo notevolmente superiore al prezzo di vendita consigliato dal produttore“. La proposta è stata firmata finora da 15 parlamentari ed è ancora lontana dall’approvazione, fin quando non se ne discuterà nelle sedi opportune. Resta comunque un’ottima proposta quella presentata dal partito indipendentista.

Il dubbio più grande riguarda il contrasto dei bot utilizzati dai bagarini per saltare le code dei retailer online. Risulta molto difficile contrastare le tecnologie del collettivo CrepChiefNotify e degli altri. Ciononostante, non si potrebbe mettere un limite d’acquisto di un’unità per utente per contrastare questo vero e proprio mercato nero delle console?

Series X e PS5 sono finalmente nelle case di molti utenti, pronte ad offrire tutta la potenza e le nuove esperienze di questa nona generazione videoludica. Entrambe le console offrono una propria visione, con Xbox che punta ai suoi servizi come il Game Pass (trovate qui la lista costantemente aggiornata) e PlayStation che punta ancora sulle sue grandiose esclusive (vi consigliamo di visionare la guida ai migliori giochi da giocare al lancio su PS5).

La battaglia ai bagarini, perciò, è ancora calda con la politica che è scesa in campo onde evitare l’alimentazione di un mercato poco onesto nei confronti dei videogiocatori. Cosa ne pensate della proposta legislativa dello Scottish National Party of Parliament? Argomentate nei commenti!