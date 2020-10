PS5 vi fa diventare streamer e YouTuber sin dal D1

Siamo ormai alla distanza di un passo dal lancio della next gen, e sia Microsoft che Sony sono pronte per far uscire sul mercato le proprie nuove console Xbox Series X|S e PS5. Sappiamo praticamente quasi tutto sulle piattaforme, ma a quanto pare durante questi giorni di attesa entrambe le compagnie stanno rilasciando piccoli dettagli che vanno a colmare le ultime piccole curiosità riguardo la next gen.

È questo il caso di Sony che, con un nuovo post pubblicato sul proprio PlayStation Blog ufficiale ha mostrato alcune delle funzionalità presenti su PS5 fin dal giorno del lancio della console. Parliamo di una funzione che torna ad essere presente dopo aver debuttato su PS4, ovvero la possibilità di pubblicare i propri video di gameplay su YouTube e di trasmettere in streaming su Twitch le sessioni di gioco.

Anche PS5 quindi, darà la possibilità ai propri giocatori di diventare streamer o youtuber in tutta semplicità e a partire dal day one della console. Oltre a proporre i propri contenuti, entrambe le applicazioni saranno usufruibili direttamente dalla console, permettendo di seguire i propri streamer preferiti o di guardare qualche video su YouTube. Ma non è tutto, oltre a queste app, PlayStation 5 darà accesso immediato anche a Netflix, Disney+, Spotify e Apple TV.

Vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile in territorio italiano a partire dal prossimo 19 novembre. Cosa ne pensate delle opportunità extra ludiche proposte da Sony con la propria nuova console? Farete uso di queste applicazioni o userete la piattaforme esclusivamente per giocare? Fateci sapere la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata qua sotto.