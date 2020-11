PS5 vs Xbox: input latency a confronto, DualSense inferiore?

Ora che PS5 e Xbox Series X sono sul mercato, molti utenti hanno potuto fare dei test sulle caratteristiche delle due rispettive console. Il content creator WULFF DEN ha potuto fare un confronto diretto, specialmente sui due controller di Sony e Microsoft. Come ben sappiamo tutti, l’azienda nipponica ha sponsorizzato il suo DualSense in modo impeccabile, definito da molti “un passo da gigante nel mondo del gaming moderno”, quello che però non ha fatto, che ha stranito anche lo youtuber, è lo sponsorizzare l’input latency, cosa fatta invece dall’azienda americana.

Per chi non fosse avvezzo al termine, per input latency si intende la differenza di tempo tra il premete un tasto e l’azione effettiva in gioco. Microsoft aveva puntato molto su questo, a febbraio di quest’anno Jason Ronald, director of program management di Xbox aveva dichiarato che tra le varie feature, Xbox Series X avrebbe incluso anche il Dynamic Latency Input. Ebbene, durante la prova effettuata dallo youtuber, pare che anche Sony abbia lavorato in tal senso senza però sponsorizzarlo più del dovuto.

Al minuto 4:46 del video riportato qui sopra, possiamo notare come il controller di Xbox Series X riporti una latenza media pari a 8,75 fotogrammi, mentre il DualSense dà come risultato una media di 5,75. Si tratta a tutti gli effetti di una differenza da tenere in conto e sottolineare, visto che a tutti gli effetti il DualSense risulta essere un “apparecchio” non solo rivoluzionario sotto un certo aspetto ma anche realizzato in modo impeccabile.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete rimasti soddisfatti dal DualSense di PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed i titoli in uscita prossimamente sulla console nipponica e americana.