PS5 e Xbox: il prezzo dei giochi sarà sempre più alto

Con l’avvento della prossima generazione di console, gli appassionati di videogame si aspettano tanti cambiamenti. PS5 e Xbox Series X dovranno stupire, rivoluzionando il mercato con nuove grafiche, nuovi stili di gameplay e nuove funzionalità. A cambiare, però, potrebbe anche essere il prezzo dei giochi, sempre più alto.

Un primo esempio è quanto accaduto con NBA 2K21 che costerà 10 dollari in più nella versione PS5 e Xbox Series X. Secondo quanto affermato ai microfoni di GamesIndustry.bix dal presidente e CEO della IDG, Yoshio Osaki, non si tratta però di un caso isolato.

“L’ultima volta che il prezzo del software è cresciuto è stato nel 2005 e 2006, quando è passato da 49.99 dollari a 59.99, all’inizio della generazione Xbox 360 e PS3. Da allora, i costi e i prezzi di altri settori sono saliti.” Osaki spiega che il costo di produzione di un gioco è aumentato dal 200% al 300%, a seconda dell’IP, dello studio e del genere, ma i prezzi sono rimasti fissi a 59.99 dollari. Nel frattempo, sul mercato americano, i prezzi dei biglietti del cinema sono aumentati del 39%, la sottoscrizione a Netflix del 100% e le televisioni via cavo del 105%.

Anche con un aumento di 10 dollari rispetto ai prezzi attuali, spiega Osaki, si tratterebbe solamente del 17% dal 2005 al 2020, molto meno delle altre compagnie. Questo aumento “non copre l’aumento dei costi completamente, ma si muove nella giusta direzione.” Continua affermando che “IDG lavora con tutti i maggiori editori di giochi e le nostre analisi indicano che altri publisher stanno considerando di aumentare il prezzo dei giochi su certi franchise, per le stesse ragioni sopra indicate.”

Non tutti i giochi vedranno un aumento dei prezzi, è stato spiegato, ma opere AAA come NBA 2K “merita un aumento del costo più degli altri“. Pare quindi che la prossima generazione sarà sempre più costosa, sia per gli sviluppatori che per i giocatori. Possibile che i servizi in abbonamento diventino sempre più rilevanti proprio in virtù dell’aumento dei prezzi del singolo software su PS5 e Xbox Series X?