PS5 e Xbox Scarlett: AMD sta puntando sulla next-gen, ma non solo

PS5 e Xbox Scarlett saranno supportate da AMD, la quale sta puntando molto sulla next-gen, senza però limitarsi. Ecco i dettagli condivisi dal CEO.

PS5 e Xbox Scarlett arriveranno fra un anno e promettono un salto tecnico di tutto rispetto: il passaggio alla next-gen dovrebbe essere sensibile, il tutto grazie alla ottime componenti di queste macchine da gioco. Più precisamente, PlayStation 5 e Xbox Scarlett saranno equipaggiate con schede video e processori di produzione AMD, ovvero con CPU Zen 2 e GPU Navi.

AMD sta lavorando a stretto contatto con Sony e Microsoft, quindi. Proprio a questo riguardo, l’amministratrice delegata di AMD, Lisa Su, è stata intervistata da VentureBeat e ha affermato, in traduzione: “Il business delle console è molto importante per noi. Siamo molto felici di essere nella prossima generazione di console Sony e Microsoft per il 2020. Stiamo attraversando un momento di transizione in questo periodo. La maggior parte delle energie produttive sono state spostate verso le nuove console. Ci aspettiamo che, man mano che questa generazione perde centralità, ci sia una crescita della prossima generazione, in particolar modo appena saremo nella seconda metà del 2020.”

AMD non è però attiva solo su PC, PS5 e Xbox Scarlett, ma anche sui server di Google Stadia con le GPU, oltre che sul mondo mobile. È Lisa Su stessa a confermare di voler “le schede grafiche Radeon ovunque. Questo significa nei datacenter, nel gaming, nei PC, nelle console e anche nel mobile. Collaborando con Samsung sulle schede grafiche – si tratta infatti non solo della vendita della licenza di utilizzo, ma anche di un’opportunità di produzione – stiamo ottimizzando le nostre Radeon per applicazioni a basso consumo.”

AMD è quindi centrale in molti ambiti, dal gaming console fino al mobile. PS5 e Xbox Scarlett arriveranno fra circa un anno e solo a quel punto potremo sapere se sono veramente un grande passo in avanti. Diteci, voi cosa ne pensate della collaborazione con AMD? La davate praticamente per scontata?