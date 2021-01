PS5, Xbox Series X e input lag: confronto con le console old-gen

PS5 e Xbox Series X sono giunte sul mercato più prestanti che mai. Da un lato abbiamo l’aliena console di Sony, dall’altro l’elegante quanto compatta console di Microsoft. Il canale YouTube NX Gamer, però, ha voluto testare l’input lag delle nuove console in confronto a quelle della precedente generazione videoludica. Per farlo, ovviamente, ha preso come riferimento dei titoli cross-gen che presentassero un’ottimizzazione su next-gen. Stiamo parlando di Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, DiRT 5 e Call of Duty Black Ops Cold War.

Di seguito vi riportiamo i dati del confronto effettuato da NX Gamer:

Assassin’s Creed Valhalla nella modalità modaltà a 60fps presenta un input lag decisamente basso sia su PS5 che su Series X, ma stranamente nella modalità a 30fps ha un input lag maggiore sulle console next-gen (specialmente su PS5);

Watch Dogs Legion si comporta meglio anch'esso su old-gen specialmente su Xbox One S dove offre l'input lag più basso. Anche in questo caso, PS5 registra i valori più alti;

DiRT 5 , lo sappiamo fin dalla sua uscita, si comporta decisamente meglio sulle console di Sony anche se, nella modalità a 120fps, il valore di PS5 e Xbox Series X è praticamente identico. Nella modalità a 60fps, però, la next-gen di Microsoft presenta un valore leggermente più alto rispetto a PS4, Xbox One S e PS5 che invece presentano valori identici;

Call of Duty Black Ops Cold War presenta valori molto più bassi sulle console next-gen, con PS5 che registra valori leggermente più bassi rispetto a Xbox Series X. La versione per Xbox One S registra l'input lag più alto, anche rispetto a PS4.

Al centro della news, potrete trovare il video-confronto sopracitato e le immagini riportanti i dati dei vari confronti. Quale console next-gen avete scelto per approdare nella nona generazione videoludica? Fatecelo sapere nei commenti!