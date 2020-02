PS5 e Xbox Series X: ci sono caratteristiche ancora da annunciare, svelano i creatori di Metro Exodus

PS5 e Xbox Series X arriveranno a fine anno e, si spera, rivoluzioneranno il mondo dei videogiochi console. Già ora sappiamo che ci saranno feature non presenti sull’attuale generazione, come il supporto al ray tracing, l’audio 3D e la presenza di SSD, che permetteranno caricamenti più rapidi e la possibilità di gestire in modo più preciso i propri dati di gioco. È “tutto qui”, però? Secondo quanto affermato da 4A Games, studio di sviluppo di Metro Exodus, no, non è finita qui.

Eurogamer.net ha intervistato il CTO (chief technological officer) di 4A Games, Oles Shishkovstov, e gli ha chiesto quale fosse la caratteristica più interessante su PS5 e Xbox Series X. Il CTO ha affermato che 4A è pronta a passare a un completo ray tracing, abbandonando le vecchie tecniche: “internamente stiamo sperimentando molto e con risultati spettacolari, fino a questo punto” ha detto, ma pare che ci vorrà del tempo per poter vedere qualcosa a riguardo.

La parte più interessante viene però dopo, quando Shishkovstov rivela di essere “più eccitato per alcune cose che non sono ancora state rivelate pubblicamente.” Questa frase non può essere in alcun modo fraintesa, a meno che il CTO non si sia espresso terribilmente male: ci sono ancora feature importanti di PS5 e Xbox Series X che non sono state svelate dai produttori. Sony e Microsoft, probabilmente, vogliono mantenere un certo riserbo per poter svelare l’elemento più interessante nella conferenza principale.

Purtroppo non abbiamo alcun indizio su quali possano essere queste feature, quindi ora come ora potremmo solo tirare a indovinare. Sappiamo solo che Microsoft sarà presente con Xbox Series X all’E3 2020, mentre Sony salterà l’evento losangelino: ovviamente questo non significa che il produttore giapponese non organizzi un evento indipendente nello stesso periodo della kermesse californiana. Speriamo di ricevere conferme a riguardo quanto prima.