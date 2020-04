PS5 e Xbox Series X: ecco il nuovo gioco cyberpunk degli autori di Layers of Fear

Mentre ci avviciniamo lentamente all’arrivo della next gen videoludica, pian piano Sony e Microsoft stanno svelando tutte le loro carte. Giusto nella serata di ieri abbiamo assistito all’annuncio del DualSense, il nuovo controller di PS5. Mentre, per quanto riguarda Xbox Series X, la casa di Redmond sembra in procinto di concentrarsi maggiormente sui giochi a partire dai prossimi appuntamenti comunicativi targati Xbox.

Nel frattempo, già diversi studi di sviluppo hanno già annunciato una manciata di titoli in uscita sulle console di prossima generazione, ed oggi è stato il turno di Bloober Team con l’annuncio di Observer System Redux. Lo studio che ha creato Layers of Fear e il più recente Blair Witch, ha rilasciato da poco un nuovo teaser trailer del proprio nuovo progetto in uscita su PS5 e Xbox Series X e al di fuori di questo, al momento non ci sono ulteriori informazioni.

Non è ancora noto se si tratterà di un’edizione migliorata del primo capitolo o se Bloober Team è in procinto di annunciare un sequel next gen di Observer. Successivamente lo studio polacco ha voluto affermare che nuovi dettagli a riguardo arriveranno molto presto, quando verrà riveleto completamente questo gioco in uscita su PS5 e Xbox Series X.

Observer è un titolo cyberpunk con diverse declinazioni che sfociano nel genere horror. Nel titolo i giocatori si ritrovavano a farsi strada tra le menti frastagliate di alcuni individui fuori di testa per risolvere un caso molto particolare. Cosa ne pensate del ritorno di Bloober Team sulle tematiche cyberpunk di Observer? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.