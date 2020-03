PS5 e Xbox Series X: Sniper Ghost Warriors Contracts 2 arriverà anche su next-gen?

Sniper Ghost Warrior di CI Games non è mai stata una serie di grande successo. Detto ciò, con il più recente capitolo il team di sviluppo ha saputo “estrarre dal cappello” qualche nuova idea interessante, ottenendo quindi un risultato migliore di quanto fatto con la prima trilogia. La speranza, ovviamente, è che ciò si ripeta con il prossimo capitolo, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, che potrebbe forse arrivare anche su PS5 e Xbox Series X.

Ovviamente il cambio generazionale potrebbe permettere a Sniper Ghost Warrior Contracts 2 di sfruttare la nuova potenza delle console Sony e Microsoft. Al tempo stesso, però, già sappiamo che il team ha accesso a un budget inferiore rispetto al passato, quindi non possiamo aspettarci un gioco particolarmente grande.

I lavori sono già iniziati e, per ora, non conosciamo la data di uscita: è già stato confermato, in ogni caso, che non il 2020. Il presidente dello studio ha affermato che, oltre alla versione PC, è in sviluppo anche quella console: non è stato detto se sarà disponibile solo su PS4 e Xbox One, o anche su PS5 e Xbox Series X; considerando i tempi di sviluppo, è probabile che arrivi anche sulla prossima generazione.

Sniper Ghost Warrior Contracts è stato rilasciato nel novembre del 2019 e, pur ricevendo votazioni mediocri, è riuscito nel (non troppo difficile, ammettiamolo) intendo di non peggiorare la prima trilogia. CI Games ha infatti consegnato al pubblico un gioco meglio sviluppato e con un gameplay più realistico, con livelli completabili in modo libero. Se gli sviluppatori saranno in grado di ampliare la base di partenza, con obbiettivi più vari, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 potrebbe essere il miglior capitolo della serie.