Queste cuffie sono ottime per PS5 e costano solo 29€!

Siete alla ricerca di un paio di cuffie progettate appositamente per PS5 ma non volete investire i quasi 100 euro richiesti per le Pulse? In tal caso sarete felici di sapere che oggi su Amazon potete trovare le ottime Trust Gaming 488 in sconto del 40%!

Queste splendide cuffie con colorazione nera, dotate di collegamento tramite jack 3.5, grazie a questa promozione, potranno essere vostre a soli 29,90€. L'offerta potrebbe non durare fino al Black Friday (che, vi ricordiamo, inizierà ufficialmente venerdì 17 novembre), per cui vi invitiamo ad approfittarne subito.

Trust Gaming GXT 488, chi dovrebbe acquistarle?

Con licenza ufficiale PlayStation, le cuffie Trust Gaming GXT 488 sono la scelta ideale per i giocatori su PS4 o PS5 che cercano un modello non solo compatibile, ma anche capace di fornire un audio potente. Si tratta di cuffie di alta qualità con un prezzo significativamente più accessibile rispetto alla concorrenza, considerando che molte delle migliori cuffie da gaming sul mercato superano anche i 100,00€.

Queste cuffie saranno particolarmente utili per coloro che amano comunicare con gli amici tramite chat vocale o che giocano a titoli multiplayer, grazie al microfono integrato che trasmette la voce in modo nitido e cristallino. Basta collegarle al controller DualSense per iniziare a utilizzarle immediatamente, beneficiando del lungo cavo da 1,2 metri e della comodità di regolare il volume direttamente dal telecomando integrato.

Grazie all'attuale promozione di Amazon potrete approfittare di uno dei prezzi più bassi a cui siano mai state disponibili le cuffie, dato che il loro minimo storico è di 23,49€, circa 5,00€ in meno rispetto al loro importo attuale. Negli ultimi mesi hanno subito un continuo sali e scendi di prezzo, per cui potrebbero salire nuovamente ai 49,99€ richiesti originariamente in tempi brevi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

