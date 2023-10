Questo controller Switch PRO a tema Super Mario è STUPENDO!

Super Mario Wonders è finalmente arrivato e, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si tratta di un titolo davvero meraviglioso che, certamente, farà la gioia di qualsiasi appassionato di platform, oltre che ogni possessore di Nintendo Switch. Ebbene, trattandosi di un titolo godibilissimo in multiplayer, è plausibile che, ad acquisto effettuato, sentiate ora il bisogno di acquistare un pad per la vostra console Nintendo.

Ebbene, se questo è il vostro bisogno e se, in più, ormai siete proprio stregati dalle avventure di Mario e non vi spiacerebbe un prodotto a tema, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questo splendido controller prodotto da PALPOW, un'azienda specializzatasi in periferiche di gioco, che ci propone oggi un pad a tema Mario, retroilluminato, wireless e venduto al prezzo di 52,99€!

Palpow Firefly, chi dovrebbe acquistarlo?

Il prodotti in questione è una nuova versione del controller Firefly, reso popolare, nella sua versione dedicata a Zelda, dal trend TikTok degli Amazon Finds. Si tratta di un controller che, facilmente, incontrerà i gusti di qualsiasi gamer Nintendo, avendo una livrea che, a scomparsa, viene completamente illuminata da un pattern di elementi ripresi dall'iconografia di Mario, tra cui non mancano riferimenti proprio a Mario Wonders.

Parliamo di un prodotto davvero bellissimo da vedere, ma anche ottimo in termini di qualità costruttiva, proponendosi come una scelta diversa, ma sensata, rispetto all'originale "Pro Controller" di Nintendo.

Dal punto di vista del prezzo c'è poco da dire: si tratta di un prodotto arrivato sul mercato da poco più di una settimana, ma che su certi store raggiunge addirittura prezzi superiori ai 65 euro. Su Amazon, invece, il prodotto è venduto al suo prezzo originale di 52,99€, e può essere vostro nell'arco di pochissimo, visto che gode della velocità di spedizione data dal servizio Amazon Prime.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto di questo bellissimo pad, suggerendovi di approfittare dell'ottimo prezzo proposto da Amazon, visitando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

