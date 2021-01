Resident Evil Village: la demo Maiden nasconde un mistero

Nella serata di ieri si è svolto il Resident Evil Village Showcase nel quale abbiamo potuto approfondire la trama ed il gameplay del nuovo capitolo in uscita il prossimo 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S. Inoltre, durante l’evento, è stata annunciata una demo che è possibile scaricare per tutti coloro che sono possessori della console next gen di casa Sony; un po’ come capitato con il precedente gioco rilasciato nel 2017. Dunque, andiamo a vedere nel dettaglio cosa cela tale prova.

Inizieremo nei panni di un personaggio creato appositamente per la demo, che si risveglia in uno dei sotterranei della enorme villa con un unico obiettivo: fuggire. Potremo quindi iniziare a godere di tutta l’atmosfera proposta dal team di sviluppo, con una ambientazione inquietante ed impressionante. Durante questa prova potremo ottenere degli oggetti e file che ci aiuteranno a capire meglio l’affascinante incubo in cui ci troviamo. Non andremo ad approfondire tutto per non rovinarvi l’esperienza ma qui, come già visto nella demo del settimo capitolo, è presente un oggetto misterioso ed inutilizzabile. È possibile quindi trovare una collana la quale, se esaminata, dichiara solamente che “può allontanare il male”.

Questo fatto ci riporta indietro nel 2016 quando si studiò il misterioso “dito del manichino” che si poteva trovare nella demo, appunto, di Resident Evil 7. Solo dopo mesi, e continui aggiornamenti della suddetta demo, si scoprì che tale dito poteva essere combinato con una mano di porcellana. Una volta assemblata e letta una piccola scritta di sangue, questa ci aiutava a scoprire dei particolari circa cinque omicidi avvenuti all’interno della casetta di proprietà della famiglia Baker. Rimane quindi assolutamente plausibile che il processo sarà lo stesso, vale a dire che col passare dei mesi Capcom aggiornerà la demo proponendo diversi oggetti da poter combinare e scoprire successivamente altri misteri riguardanti la trama di Resident Evil Village. Tempo al tempo quindi, godetevi per ora la prova proposta dalla società giapponese e continuate a speculare su questa misteriosa collana tribale.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato la demo di Resident Evil Village? Come vi sembra? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire tutte le novità ed approfondimenti riguardanti questo attesissimo capitolo.