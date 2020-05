Resistance: Insomniac Games lavora a un nuovo capitolo?

Quando la tanto apprezzata Playstation 3 giunse sul mercato, tra le primissime saghe che apparvero sull’home console di casa Sony potemmo vedere Resistance, sparatutto in prima persona targato Insomniac Games che, oltre a offrire un primo e importante assaggio di ciò che, ai tempi, era l’attesissima Next-Gen, ha saputo ritagliarsi anche un certo spazio all’interno del mercato, con una consistente fetta di pubblico rivelatasi estremamente interessata all’IP. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia è dopo uno spin-off giunto su Playstation Vita, il franchise è tristemente finito nel dimenticatoio.

L’epoca Playstation 4 non ha infatti visto il sopraggiungere di alcuna novità a riguardo e moltissimi fan si sono convinti che la saga non sarebbe più stata portata sulle console di casa Sony… eppure qualcosa potrebbe star per cambiare. Nel corso di questi ultimi giorni, infatti, Insomaniac Games ha popolato il suo profilo Twitter con svariati tweet legati proprio al brand Resistance, chiedendo pareri sulla copertina nipponica del secondo capitolo o, ancora, domandando al pubblico chi avrebbero preferito impersonare nel multiplayer di Resistance 3, se gli umani oppure i pericolosi Chimera.

Do you feel lucky, punk? pic.twitter.com/8EmQFbDHxa — Insomniac Games (@insomniacgames) May 2, 2020

Com’era facilmente immaginabile, un tale movimento ha portato molti utenti a chiedersi cosa stia bollendo in pentola e la recente uscita di un nuovo tweet a tema non ha fatto altro che alimentare i rumor. Certo, in questo momento sappiamo che Insomniac Games si trova nel pieno del lavori con Marvel’s Spider-Man 2, ma al contempo non bisogna dimenticare che il team – oltre ad essere stato acquistato da Sony – è notevolmente cresciuto rispetto a ciò che era ai tempi di Resistance. Ciò potrebbe quindi significare che un piccolo team si trovi effettivamente al lavoro su un qualche prodotto legato al brand.

Dopotutto, il marchio non ha mai perso il suo valore agli occhi del pubblico e un nuovo capitolo dell’IP potrebbe spingere ulteriormente le vendite di Playstation 5. Non è inoltre da prendere sottogamba la possibilità che la software house stia lavorando a una remastered della trilogia originale. Per il momento, comunque, la software house non ha ancora svelato alcuna notizia ufficiale a riguardo, quindi non possiamo far altro che attendere novità che molto probabilmente non tarderanno ad arrivare.