Richter

Come dico spesso, poter lavorare ad un Dragon Quest insieme ai miei colleghi di Basiscape è uno dei miei grandi sogni. Il Sensei Sugiyama con i suoi capolavori è uno dei compositori che mi ha fatto amare e comprendere la musica per VG e mi ha spinto ad intraprendere questa carriera.

Uno dei miei più grandi rimpianti infatti è quello di non averlo potuto conoscere e ringraziare personalmente.

Sarebbe una sfida di dimensioni gigantesche, perché Sugiyama era un autentico genio che è riuscito come pochi a plasmare e rendere vivi universi interi con la sua musica ed è parte della vita e delle memorie di milioni di fan di Dragon Quest. Ma un artista per poter migliorare continuamente non deve mai indietreggiare di fronte alle sfide.

Per me sarebbe anche un modo per poter cercare di ringraziare Sugiyama per tutto ciò che ho imparato ascoltando le sue opere.