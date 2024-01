MINIMO STORICO su The Yakuza Remastered Collection! Oggi vi costa solo 20€

Se usate ancora la Playstation 4 durante il vostro tempo libero, potreste cogliere al volo questa offerta Amazon per rivivere le avvincenti vicende di Kiryu con i capitoli finali 3, 4 e 5, completamente rimasterizzati e ottimizzati per PS4. Amazon propone infatti questa Collection al miglior prezzo di sempre, con uno sconto del 27% che si traduce in una spesa di soli 19,99€!

The Yakuza Remastered Collection, chi dovrebbe acquistarla?

Appassionati della saga di Yakuza e nuovi avventurieri del gioco di ruolo basato sul filo dell'onore e del crimine, perfetto per chi desidera immergersi nelle intricate vicende della malavita giapponese, con una raccolta che comprende Yakuza 3, 4 e 5. Considerato il tipo di capitoli inclusi, questa Collection è indicata soprattutto per chi ha già vissuto le prime avventure di Kiryu e ora è ansioso di seguire i capitoli finali della sua storia epica, o per chi cerca un punto di ingresso comprensivo nell'universo Yakuza.

A soli 19.99€, questa serie remasterizzata offrirà ore di intenso gameplay e una narrativa corposa che vi terrà incollati allo schermo. Installazione semplice e una classificazione per età di 18 anni rendono questa Collection una scelta consapevole per i giocatori che sono pronti a confrontarsi con tematiche adulte e una rappresentazione autentica del mondo dei Yakuza. Ideale quindi per quegli appassionati d'azione e cultura giapponese che vogliono esperienze complete e ricche di sfaccettature.

Con The Yakuza Remastered Collection scoprirete il brivido del sottobosco giapponese, passando per storie avvincenti e lotte di potere nella famigerata famiglia Yakuza. Tutto questo su una console come la Playstation 4 che, pur non tenendo il passo della più recente Playstation 5 in termini di prestazioni, riesce ancora oggi a garantire un'ottima esperienza di gioco.

