Roblox da record, batte Activision e diventa la compagnia di maggior valore di sempre

Da un anno a questa parte Roblox sta macinando record su record, ma che cos’è precisamente? Per chi non lo conoscesse si tratta di un MMO creato e pubblicato dalla Roblox Corporation nel 2006, il titolo, che ricordiamo essere free-to-play, permette ai ragazzi di tutte le età di creare e giocare una quantità enorme di mondi 3D generati dagli utenti permettendo di divertirsi entrando letteralmente nell’immaginario di centinaia di giocatori in tutto il mondo. Come capita con tutti i giochi “gratuiti”, nel menù di gioco c’è l’immancabile sezione “negozio” dove è possibile pagare con soldi reali ricevendo così dei bonus importanti.

Sebbene in quest’ultimo anno Roblox sia stato preso di mira per la questione microtransazioni, è bene sottolineare di come la compagnia sia cresciuta in modo esponenziale. Nel gennaio di quest’anno l’azienda ha raggiunto quota 30 miliardi di dollari, un valore importantissimo al di sopra di titani del settore come Ubisoft e CD Projekt RED. Proprio in queste ore Roblox ha superato un altro record, vale a dire diventando la compagnia di maggior valore di sempre battendo Activision.

In questi mesi la Roblox Corp. ha visto una impennata importante con un incremento del 40% raggiungendo la cifra monstre di 62 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ad inizio anno. Questo ha permesso all’azienda di superare Activision, ferma a “soli” 52 miliardi.

Un risultato certamente pazzesco di un sandbox che nell’ultimo periodo si sta facendo sempre più conoscere. Negli ultimi anni Roblox è eseguibile sui principali siti browser, il che lo rende giocabile praticamente su ogni PC di qualsiasi fascia. La sua meccanica “alla Minecraft” lo rende sostanzialmente infinito. Avete mai giocato a Roblox? Cosa ne pensate di questo traguardo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutte le novità in ambito videoludico.