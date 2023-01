Sembra che un giocatore della vecchia versione di Runescape, noto MMO, sia riuscito a guadagnare 100.000 dollari reali attraverso un trucchetto all’interno del gioco. A quanto pare avrebbe sfruttato il mercato in game per rivendere una grande cifra di oro che poi gli ha fruttato quanto sappiamo.

Infinite Zeal dupe in OSRS 2.7m zeal per hour 200m all combat skills in hours 500b+ dumped into the game until patch pic.twitter.com/1vkDFK0GYm — Lyrn (@Lyrn___) January 17, 2023

Lyrn, questo il nome del giocatore, ha postato la sua impresa con Runescape sul suo profilo Twitter personale, accompagnando il tutto con anche un video dimostrativo. Di base non ha fatto altro che vendere 400 miliardi di unità in oro in suo possesso, ottenendone in cambio 500, forzando in qualche modo il mercato interno al videogioco.

Vi ricordiamo che un milione di oro nell’Old Runescape può portare nelle tasche del giocatore fino a 30 centesimi in dollari. Una volta raggiunti i 400 miliardi di unità, partendo dal fatto che ogni milione vale circa 30 centesimi, i guadagni potrebbero arrivare fino a 120.000 dollari una volta rivenduti. Anche se la situazione è abbastanza variabile un numero di unità così alto può anche portare a guadagni del genere, anche se impensabili dal punto di vista logico.

Il trucchetto di questo giocatore, come spiegato da lui stesso, si rintraccia nelle sfide di completamento ai livelli più alti. Una volta completate queste danno il 50% di sconto per l’infusione degli oggetti, ma cosa succede quando si chiede il rimborso a seguito di una infusione se gli sviluppatori non hanno cambiato la situazione tenendo conto dello sconto precedente? Semplice, pagando tutto la metà ha ottenuto un rimborso intero, raddoppiando i suoi punti precedenti alle singole infusioni effettuate. Con i punti ottenuti, poi, ha comprato una serie di oggetti di livello basso che ha venduto, in quantità enormi, alla casa d’aste del gioco. In seguito l’oro è diventato denaro reale.

Nella community degli appassionati questa storia è stata accolta in modo altalenante. Alcuni appassionati di Runescape ci hanno creduto, mentre altri credono sia fake. Sembra, comunque, che gli sviluppatori abbiano bannato il giocatore in questione risolvendo anche la faccenda dal punto di vista del mercato, o comunque intervenendo in qualche modo.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.