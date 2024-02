Saldi Bethesda: fino al 90% di sconto su Instant Gaming

Amate i giochi Bethesda, oppure volete espandere la vostra cultura videoludica esplorando titoli che hanno fatto la storia del gaming? A fare al caso vostro sono le offerte Instant Gaming dedicate a Bethesda: nella pagina della promozione troverete, infatti, tantissimi titoli per PC in sconto fino all'86%!

Vedi offerte su Instant Gaming

Saldi Bethesda Instant Gaming, perché approfittarne?

I saldi Instant Gaming sono, ovviamente, principalmente indicati per chi gioca su PC, giacché i titoli che godono di sconti più convenienti riguardano quella piattaforma. Una volta acquistato ciò che vi interessa, riceverete direttamente via email il codice da riscattare sullo store di riferimento, come Steam, Epic Games o GOG.

Tra i titoli in offerta vi è, per esempio, Fallout 4 GOTY Edition, disponibile ad appena 7,02€ invece di 40,00€, per uno sconto dell'82%. Parliamo di uno dei giochi più ambiziosi e di successo tra quelli sviluppati da Bethesda: come unico sopravvissuto del Vault 111, dovrete affrontare un mondo distrutto dalla guerra nucleare. Ogni istante è, dunque, una lotta per la sopravvivenza e ogni scelta spetta a voi, dato che solo voi potete ricostruire e definire il destino della Zona Contaminata.

Vi consigliamo anche The Elder Scrolls V: Skyrim (Anniversary Edition), in offerta a 11,59€ invece di 50,00€, per un ribasso del 77%. Acclamato con oltre 200 premi Gioco dell'Anno, questo titolo offre un'esperienza fantasy epica con dettagli mozzafiato. In particolare, questa edizione speciale comprende il gioco originale, arricchito con gli aggiornamenti più recenti e gli add-on, introducendo nuove funzionalità come grafica ed effetti visivi migliorati.

Con la Special Edition vi immergerete in un mondo ancora più coinvolgente grazie a dettagli visivi arricchiti, tra cui raggi di luce volumetrici, un campo visivo dinamico, superfici riflesse e molto altro. Questi miglioramenti non solo esaltano la bellezza del mondo di Skyrim, ma aggiungono anche profondità e atmosfera all'esperienza di gioco complessiva.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Instant Gaming dedicata alla promozione, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare degli sconti. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che potrebbero terminare a breve!

