Sconti fino al 57% su Instant Gaming! I migliori giochi a prezzi da DISCOUNT!

Siete in cerca di un nuovo gioco da divorare durante le vacanze estive? Volete semplicemente ampliare la vostra libreria digitale con qualche novità recente o volete fare un regalo speciale a un amico? Bene, allora sarete felici di sapere che al momento su Instant Gaming potete trovare una sfilza di giochi spettacolari per PC, Xbox Series X e PS5 a prezzo ridotto. Gli sconti proposti arrivano fino al 57% permettendovi di risparmiare un bel po' e, in alcuni casi, di acquistare due titoli al prezzo di uno.

Vedi offerte su Instant Gaming

Offerte Instant Gaming, perché approfittarne?

Gli sconti proposti da Instant Gaming sono un'occasione ghiotta per i possessori di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X che vogliono comprare un gioco recente a prezzo scontato. Su questo sito potete acquistare in sicurezza delle chiavi digitali che poi potrete riscattare direttamente sulla vostra piattaforma di riferimento, che sia Steam o il PS Store. Tra i giochi in offerta c'è persino il preorder di Elden Ring: Shadow of The Erdtree a un prezzo davvero basso. Non perdete altro tempo e andate a visitare il sito di Instant Gaming per scoprire tutte le offerte.

Tra le tante offerte presenti sul sito segnaliamo ottimi prezzi su giochi di comprovata bellezza come Ghost of Tsushima, Elden Ring, Destiny 2 e la Complete Edition di Horizon Forbidden West. Non solo potrete risparmiare una bella cifra su questi e altri giochi per PC e Xbox Series X e PS5, ma avrete subito accesso alla copia digitale del gioco che potrete comodamente scaricare dalla vostra piattaforma di gioco preferita.

Di seguito, vi segnaliamo i migliori giochi in offerta su Istant Gaming. Tenete presente che il prezzo può variare tra la versione PC e la versione PS5/Xbox Series X in base al cartellino iniziale.