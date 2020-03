Sea of Thieves: ecco i contenuti ispirati alle nuove esclusive Microsoft

Non è costantemente al centro dell’attenzione, ma Sea of Thieves continua a riscuotere un ottimo successo: il merito è ovviamente del costante supporto degli sviluppatori, che propongono nuovi update di stagione in stagione, per mantenere i giocatori interessati alle avventure piratesche, sia su PC che su Xbox One. Rare, inoltre, ha in passato creato dei contenuti “cross-over” con altri giochi Microsoft, molto apprezzati dai fan.

Ora, il team è pronto a rilasciare altri contenuti. Oltre quanto proposto la scorsa settimana a tema Ori and the Will of the Wisps (di cui potete vedere un trailer qui sotto), a breve sarà disponibile un nuovo evento a tema Bleeding Edge, lo sparatutto a squadre rilasciato su PC e Xbox One.

Il nuovo update, in arrivo il 30 marzo, darà accesso a tre nuove missioni per ottenere tre elementi cosmetici per le nostre navi. Per ora, però, non sappiamo quanto a lungo sarà disponibile questo evento cross-over. Basandoci sulle parole degli sviluppatori, è probabile che sarà attivo per circa una settimana. Interessante il fatto che si parli di “tingere il mare di rosso”: non sappiamo se sia solo un gioco di parole o se effettivamente accadrà qualcosa all’ambientazione di Sea of Thieves.

Per ora, possiamo solo attendere: la prossima settimana avremo modo di vedere con i nostri occhi quali sono le novità per Sea of Thieves. Bleeding Edge, nel frattempo, è disponibile su PC e Xbox One, oltre che su Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. Come già indicato, è uno sparatutto a squadre nel quale controlliamo un eroe, unico sia dal punto di vista visivo che da quello ludico.