Secretlab TITAN Evo Arkveld Edition: PRENOTA ora la nuova sedia ispirata a Monster Hunter!

Se siete appassionati della saga Monster Hunter, non potete perdere l’occasione di aggiungere alla vostra postazione una sedia esclusiva! SecretLab ha ufficialmente aperto i preordini per la TITAN Evo Monster Hunter Wilds Arkveld Edition, una poltrona da gaming ispirata alla leggendaria creatura Arkveld. Questa edizione limitata, proposta a 624€, verrà spedita a partire dal 27 maggio, rendendola un vero pezzo da collezione per gli amanti del franchise.

Secretlab TITAN Evo Arkveld Edition, perché acquistarla?

Questa edizione della TITAN Evo si distingue per il suo design ispirato al temibile Arkveld, soprannominato il "White Wraith". Le dettagliate rifiniture a catena metallica evocano le sue appendici corazzate, mentre i rivestimenti in microsuede riproducono la texture della sua pelle robusta. La combinazione di bianco e blu dona un aspetto sofisticato e imponente, perfetto per chi desidera un setup immersivo e ricercato.

Oltre all’estetica accattivante, questa poltrona offre il massimo della tecnologia ergonomica SecretLab. Il supporto lombare L-ADAPT a 4 vie si adatta perfettamente alla vostra postura, garantendo il massimo comfort anche nelle sessioni di gioco più lunghe. I braccioli 4D in metallo assicurano un’ampia gamma di regolazioni, mentre il poggiatesta magnetico in memory foam offre un supporto su misura per il collo e la testa.

Realizzata con materiali di alta gamma, la SecretLab NEO Hybrid Leatherette garantisce una resistenza superiore e una piacevole sensazione al tatto. Per un comfort extra, potete abbinare il cuscino lombare Palico Edition, ispirato al fedele compagno felino di Monster Hunter.

I preordini sono già aperti, ma trattandosi di un’edizione esclusiva, le scorte potrebbero esaurirsi in breve tempo. Approfittate subito di questa opportunità per portare a casa la SecretLab TITAN Evo Monster Hunter Wilds Arkveld Edition e rendere il vostro setup davvero leggendario

