A neanche tre anni di distanza dalla release di Shenmue 3, un quarto capitolo della popolare serie potrebbe essere “già” in sviluppo. Nulla di ufficiale, ma un commento del publisher 110 Industries potrebbe aver anticipato un eventuale annuncio vero e proprio.

Andiamo con ordine: del quarto capitolo di Shenmue non si è mai parlato. Un po’ perché la serie è ancora oggi una forte nicchia, un po’ perché alla fine il terzo capitolo non ha convinto al 100% pubblico e critica. Nonostante ciò Yu Suzuki (creatore del franchise) è comparso ad un panel di 110 Industries durante l’ultimo Tokyo Game Show e ora proprio il publisher potrebbe aver svelato il perché di quella apparizione.

Tutto nasce da un post su Instagram. Appena una settimana fa, 110 Industries ha condiviso sul popolare social network un artwork di Wanted: Dead, prossimo gioco che pubblicherà. Un utente ha commentato, chiedendo al team di sviluppo di incontrare Yu Suzuki e cominciare i lavori sul quarto capitolo di Shenmue. “Questo artwork mi ricorda la serie!”, ha scritto l’utente. La risposta del publisher è stata decisamente poco fraintendibile. “Indovina perché Yu Suzuki era con noi al TGS” è il commento che è finito sotto la lente degli utenti di Instagram e dei fan del franchise. Un commento del genere, d’altronde, non poteva passare inosservato per troppo tempo.

Insomma, sembra solo una questione di tempo: Shenmue 4 è effettivamente in lavorazione, o meglio, il publisher potrebbe aver cominciato a vagliare le diverse idee di Yu Suzuki in merito ad un eventuale nuovo capitolo. L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma conoscendo i tempi biblici di sviluppo dei developer nipponici, è molto probabile che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di avere un reveal ufficiale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.