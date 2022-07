Se siete degli amanti di Silent Hill 2, conoscerete allora la Enhanced Edition. Prodotta dai fan per offrire un’esperienza di gioco più moderna rispetto all’HD Edition ufficiale di Konami, questa speciale versione si è di recente aggiornata con una release 2.0, che ha risolto anche un gravissimo bug che affliggeva il gioco in versione PC da ben vent’anni. Si tratta di un bug presente nella versione originale, che però non è mai stato curato ufficialmente, almeno fino a oggi.

Esattamente come tutti i giochi dell’epoca, anche Silent Hill 2 ha sofferto di diversi problemi nel porting da PS2 a PC. Uno di questi riguardava il comparto audio, con dialoghi e musiche che cominciavano a saltare o crashare direttamente. Un problema che poteva essere risolto disabilitato tutti i core del processore tranne uno nel BIOS. Non una soluzione comoda e neanche un hotfix, ma un semplice work around. Questo fino agli ultimi giorni, quando l’Enhanced Edition creata dai fan per i fan ha risolto questo problema.

Il team dietro questa versione ha infatti deciso di riscrivere praticamente tutto il comparto audio, e grazie a questo lungo e stancante lavoro, ora il bug è semplicemente sparito. Ora Silent Hill 2 può essere giocato tranquillamente su qualsiasi CPU multi-core, senza nessun tipo di problema, e anzi, addirittura con alcuni miglioramenti. L’update 2.0, in aggiunta, ha portato con sé ulteriori migliorie grafiche, che potete osservare nel video pubblicato dal team di sviluppo e che trovate subito qui in basso.

Da diverso tempo tantissimi leak e rumor parlano di un ritorno immediato della serie. Circa due mesi fa, Dusk Golem (ex insider della scena videoludica) ha pubblicato alcune immagini che sembrano provenire da una nuova build del gioco. A oggi, però, Konami non ha mai confermato o smentito la veridicità di quel materiale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.