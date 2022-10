Sono passai un paio di giorni da quando Konami ha riportato in vita la saga di Silent Hill con una manciata di nuovi videogiochi, e non solo. Oltre a rendere ufficiale il ritorno di Silent Hill 2 sottoforma di remake, sono stati presentati due nuovi videogiochi molto interessanti: Silent Hill f e Silent Hill Townfall. Proprio quest’ultimo, a quanto pare, ha il trailer più misterioso ed ermetico dei giochi presentati, ma a tutto ciò si è appena andato ad aggiungere un qualcosa di inaspettato.

Gli appassionati della serie survival horror di Konami non vedevano l’ora di poter tornare a guardare il trailer di un nuovo gioco, ma di fatto si sono ritrovati ben tre nuovi trailer relativi ad altrettanti nuovi progetti. In tutto questo c’è chi si è messo aa studiare ed analizzare questi filmati, svelando che in uno di questi c’è qualcosa che era stato nascosto. Il tutto è relativo al trailer di Silent Hill Townfall, il nuovo progetto nelle mani di No Code e Annapurna Interactive.

A scovare questa particolarità è stato l’utente conosciuto sui Reddit con il nickname ‘MilkManEx’, il quale ha mostrato quanto il team di No Code ha nascosto nel trailer d’annuncio di Silent Hill Twonfall. Il tutto però nasce dal director creativo del progetto che ha confermato l’esistenza di segreti all’interno del teaser. L’utente di Reddit si è dunque rimboccato le maniche, e in queste ore ha mostrato al web quanto è riuscito a trovare.

In breve, MilkmanEX ha estratto la parte audio del trailer di Silent Hill Townfall e lo ha poi convertito in un file MP3. Fatto questo, l’utente ha dimostrato che nel momento in cui si visualizza il file MP3 lo spettrogramma dell’audio, dopo circa 52 secondi, viene visualizzato un messaggio segreto che cita espressamene “Whatever heart this town had has now stopped” che possiamo tradurre in “qualunque fosse il cuore di questa città ora si è fermato”.