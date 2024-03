[SONDAGGIO] Cambieresti PS5 con PS5 Pro?

PS5 Pro non è ancora ufficiale, ma è molto probabile che verrà annunciata quest'anno in un evento in grande stile. Un progetto pensato appositamente per il lancio di GTA 6, che si preannuncia enorme sotto tutti i punti di vista.

Al netto di ciò, quanto deve essere potente PS5 Pro per convincervi all'acquisto? Sappiamo che non tutti sono realmente interessati alla mid gen, ma un gruppo di giocatori potrebbe essere decisamente interessato al voler giocare con performance migliori.

Questo sondaggio serve proprio a questo, capire quanti di voi stanno riflettendo di fare un upgrade e se sì, quanto dovrebbe essere "importante" per portarvi ad aprire il portafoglio.

Per ora, la potenza vociferata sembra essere vicino ai 33 Teraflops (circa), garantendo performance fino al 45% migliori e un ray tracing nettamente migliorato. L'idea è che quasi tutti i giochi possano girare in 4K a 60fps, con la possibilità di avviare una modalità qualità per il ray tracing.

Lasceremo a voi il voto, curiosi di sapere la vostra per quanto concerne questa nuova macchina Sony in sviluppo.