Sonic the Hedgehog ora si può giocare sul Commodore 64

Se siete cresciuti negli anni ’90, avete probabilmente avuto modo di giocare a Sonic the Hedgehog sul SEGA Mega Drive o sul SEGA Master System. Il gioco ha lanciato la mascotte del publisher e sviluppatore giapponese e nel mentre che attendiamo il prossimo gioco principale della serie, ovvero Frontiers, c’è una novità in ambito retrogaming che potrebbe davvero farvi felici, soprattutto se siete felici possessori del Commodore 64.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, da oggi Sonic the Hedgehog si può giocare su Commodore 64 (e Commodore 128). Si tratta del frutto ddi un lavoro decisamente incredibile, considerando che non stiamo parlando di una versione nativa, bensì di un porting realizzato da fan ed appassionati della console. Più collettivi si sono infatti riuniti per rendere possibile questa speciale versione, che è stata praticamente ricostruita da zero. Tra i crediti, infatti, troviamo ringraziamenti per la programmazione vera e propria, la grafica e anche i loader.

Ma come gira Sonic the Hedgehog su Commodore 64 e Commodore 128? Sorprendentemente bene, come dimostra il video di gioco che trovate subito qui in basso. Attenzione però: non stiamo parlando di una versione emulata, bensì di un vero e proprio file da caricare all’interno dell’hardware originale. Per questo motivo è richiesta l’espansione della RAM, comunemente chiamata REU, con almeno 256 KB di memoria ed è l’unico modo per arginare i limiti della piattaforma.

Questa conversione di Sonic the Hedgehog fa parte dei festeggiamenti dei trent’anni del porcospino blu. Se volete provare con mano questa versione, vi invitiamo ovviamente a scaricarla gratuitamente semplicemente visitando questo indirizzo. Fateci sapere se è di vostro gradimento e continuate a restare sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.