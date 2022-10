Nel corso delle ultime settimane, Sony ha moltiplicato i suoi investimenti in Kadokawa, parent company di FromSoftware, autrice della serie Dark Souls e di Elden Ring. A distanza di qualche giorno da quel sostanzioso assegno staccato in favore del colosso nipponico, Hermen Hulst (SIE Worldwide Studio Head) ha svelato i motivi dietro questa strategia, e con non poca sorpresa scopriamo che i videogiochi sono solamente una minima parte dell’obiettivo di questo speciale investimento.

Elden Ring

Hulst è stato intervistato da Reuters, dove ha affermato cosa ha spinto Sony a investire negli autori di Elden Ring, Dark Souls e Demon’s Souls. “Verrebbe naturale pensare a una collaborazione per quanto riguarda lo sviluppo di videogiochi, ma noi amiamo esplorare con PlayStation Productions diverse opportunità”, le parole di Hulst dichiarate ai colleghi di Reuters. Inutile dire che il pensiero vada direttamente all’altra branchia di Sony più profittevole, ovvero quella dei film.

Nel corso degli ultimi anni, il colosso nipponico ha finanziato produzioni come Uncharted, che debuttano sul grande schermo dopo una vita di fortuna nel settore dei videogiochi. Ora l’intenzione di Sony è quella di spingere ulteriormente sull’acceleratore di questo settore, con nuovi film probabilmente all’orizzonte. Si fa un gran parlare, per esempio, di un adattamento per il grande schermo di Days Gone, action in terza persona che debuttò nel 2018 su PS4. I prossimi anni saranno probabilmente cruciali per capire quali produzioni verranno avviate, non solo da parte di Sony ma anche di terze parti. Un indizio potrebbe essere Amazon, che ha già dato il via alla produzione di una serie TV di Fallout, così come HBO, che si sta occupando dell’adattamento di The Last of Us per il piccolo schermo.

Il futuro dei videogiochi sarà davvero così roseo anche al cinema? Difficile dirlo. I primi tentativi non sono stati sicuramente un successo, ma l’esempio di Halo potrebbe spianare a un’idea di produzioni realizzate nettamente meglio rispetto al passato. Il futuro, in questo caso, è ancora tutto da scrivere.