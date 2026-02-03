Siete pronti a vivere un'avventura cooperativa indimenticabile? Split Fiction per PS5 è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 40%. Potete portarvi a casa questo titolo a soli 42,08€ invece di 69,75€, un'occasione perfetta per chi cerca un gioco da condividere con un amico. Dai creatori del pluripremiato It Takes Two, questo videogioco vi catapulterà tra mondi sci-fi e fantasy ricchi di sorprese, sfide e momenti esilaranti da affrontare rigorosamente in due.

Split Fiction, chi dovrebbe acquistarlo?

Split Fiction per PS5 è il regalo perfetto per chi ama giocare in compagnia e cerca un'avventura cooperativa unica nel suo genere. Questo titolo targato Hazelight Studios, gli stessi creatori del pluripremiato It Takes Two, è consigliato a coppie di amici, partner o familiari che vogliono vivere insieme un'esperienza narrativa ricca di colpi di scena. Grazie alla Friend's Pass, potrete invitare gratuitamente un amico a giocare con voi su qualsiasi piattaforma, rendendo questo acquisto ancora più conveniente. È ideale per chi apprezza il gioco split-screen e desidera affrontare sfide che richiedono coordinazione, tempismo perfetto e un vero lavoro di squadra.

Il gioco soddisfa l'esigenza di varietà e sorpresa continua: ogni livello introduce nuove meccaniche, abilità inedite e ambientazioni completamente diverse che spaziano dalla fantascienza al fantasy. Se cercate un'esperienza che combini platform, puzzle ed azione in modi sempre originali, Split Fiction vi catturerà dall'inizio alla fine. Con uno sconto del 40% che porta il prezzo da 69,75€ a soli 42,08€, questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera aggiungere alla propria collezione un titolo cooperativo di altissima qualità, capace di intrattenere e divertire grazie a situazioni bizzarre come sfide di ballo contro scimmie, corse su hoverboard e battaglie contro gattini malvagi.

Split Fiction PS5 è l'ultima avventura cooperativa in split-screen firmata Hazelight, gli autori di It Takes Two. Vi immergerete nelle storie fantastiche di Mio e Zoe, alternandovi tra mondi sci-fi e fantasy ricchi di sfide uniche. Ogni livello introduce nuove meccaniche e abilità sorprendenti.

