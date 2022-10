Dopo circa dieci anni dall’inizio della campagna di crowdfunding, nel 2012, e molti mesi dagli ultimi aggiornamenti ufficiali, Star Citizen ha finalmente il suo primo video di gameplay per il single player, più o meno. Nelle ultime ore, infatti, è trapelato in rete un filmato dalla durata di circa nove minuti che mostra la modalità a giocatore singolo di Squadron 42, prima espansione del gioco di Cloud Imperium.

Il leak mostra diverse scene tratte dal motore di gioco di Star Citizen prese, appunto, dal primo dei contenuti aggiuntivi destinati ad arricchire il titolo. Le varie fasi di gioco e ambientazioni mostrati hanno una fattura decisamente notevole che, tuttavia, mostra uno stato di lavorazione ancora lontano dalla perfezione. Molti cali di frame, infatti, vanno a compromettere leggermente il clamoroso impatto visivo delle immagini diffuse.

La carrellata di luoghi e personaggi a cui possiamo assistere, appunto, ha una resa grafica davvero impressionante. Se riuscisse a mantenere questo livello di dettagli anche nella sua versione finale, Squadron 42 per Star Citizen diventerebbe uno dei contenuti visibilmente più belli di questa generazione di videogiochi. I dettagli sui suoi contenuti non sono ancora molti. Sappiamo soltanto che Squadron 42 è destinato a concentrarsi prevalentemente su una campagna single player. Tuttavia, a differenza di titoli come No Man’s Sky (che potete trovare su Amazon) il gioco è prevalentemente multiplayer e Cloud Imperium non ha in programma di snaturare totalmente la sua creatura con qualcosa che sia esclusivamente a giocatore singolo.

Per quanto riguarda il lancio di Squadron 42, invece, non abbiamo ancora informazioni certe. Nonostante la build mostrata nel video offra un forte impatto visivo, come detto la stabilità non sembra al massimo della performance. Di conseguenza, è possibile che l’attesa per vedere questo nuovo contenuto su Star Citizen sarà ancora lunga. Per quanto riguarda il gioco base, invece, la build attualmente in commercio è ancora non definitiva e non è stata annunciata alcuna data per la sua versione finale. È tuttavia possibile che questo video sproni Cloud Imperium nel rivelare qualcosa in più sul suo gioco.