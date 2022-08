A pochissime ore dall’inizio della Gamescom 2022, Starfield e Redfall sono sempre più dei veri e propri misteri. Inizialmente Bethesda aveva invitato i fan a dare uno sguardo ai due giochi, salvo poi smentire la presenza di nuovi trailer. Ora, con un ulteriore aggiornamento sul sito web, sembra che non ci sarà la minima intenzione di portare i due giochi da parte del team di sviluppo.

La situazione è ovviamente molto strana. Almeno per ora, Bethesda non ha nessun hands on programmato con la stampa e il pubblico, al di là dell’ultimo aggiornamento di Fallout 76. Nonostante ciò, anche l’assenza degli ultimi video di Redfall e Starfield, come i lunghi trailer di gameplay pubblicati in occasione della Summer Game Fest 2022, ci porta a pensare che probabilmente i piani di Xbox e Bethesda siano cambiati all’ultimo minuto.

Ci sono due ipotesi in merito: la prima è che Bethesda e Xbox stiano organizzando qualche sorpresa per la Opening Night Live della fiera o per lo streaming del colosso di Redmond. I due eventi si terranno rispettivamente il 23 e il 25 agosto 2022 e secondo alcune teorie è molto probabile che le due realtà sfrutteranno uno dei due palchi per un annuncio a sorpresa, come un nuovo video di gameplay per entrambi i giochi o le release date. La seconda ipotesi, decisamente più realistica, è che non avendo nulla di nuovo da mostrare, semplicemente i due giochi saranno assenti dalla kermesse.

I dubbi chiaramente aumentano, e per scoprire tutta la verità sarà necessario attendere la giornata di domani, giorno in cui la Gamescom 2022 comincerà ufficialmente, accogliendo i visitatori e la stampa specializzata dopo tre lunghissimi anni. Vi ricordiamo, infine, che per ora Starfield e Redfall sono previsti per il 2023, ovviamente in esclusiva su Xbox Series S e Xbox Series X, oltre che su PC (via Steam e app Xbox).